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انتشار كبير للشرطة الألمانية بعد وقوع حادث دهس بمدينة ميونستر

مونستر - د ب أ
نشر فى : السبت 7 أبريل 2018 - 4:54 م | آخر تحديث : السبت 7 أبريل 2018 - 4:54 م

ذكرت تقارير صحفية في ألمانيا أن الشرطة قامت بانتشار كبير في مدينة مونستر غربي البلاد كما انتشرت قوات الإنقاذ أيضا وذلك بعد وقوع حادث دهس واصطدام سيارة بتجمعا لأشخاص جالسين.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "فستفيليشه ناخريشتن" الألمانية المحلية.

واكتفت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالقول إن هناك عملية انتشار كبيرة، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

كما لم تذكر المتحدثة أيضا ما إذا كانت قد وقعت خسائر بشرية جراء هذه الحادثة، واشارت إلى أن سيارات الإنقاذ والإطفاء وسيارات الشرطة موجودة في قلب المدينة.


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