هل تمنيت من قبل أن تستمع إلى أفكارك بصوت واضح؟ هل توقعت يومًا أن يصبح ذلك الحلم حقيقة؟ هذا ما نشهده الآن فقد أعلن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عن جهاز يمكنه سماع الكلمات التي تقولها دون صوت داخل رأسك.

ويستطيع الجهاز الذي يطلق عليه AlterEgo التعرف على كلامك بصمت مع نفسك، ويعمل عن طريق التقاء الأقطاب الكهربائية في الجهاز الإشارات العصبية العضلية في الفك والوجه التي يسببها «الكلام الصامت» بطريقة غير قابلة للكشف والملاحظة بالنسبة للعين البشرية، ويتم تغذية الإشارات لنظام التعلم الآلي بالجهاز الذي تم تدريبه على ربط إشارات معينة بكلمات معينة.

آلية العمل

يبدو النموذج الأول كما هو موجود الآن، كسماعة رأس بيضاء يمكن أن يرتديها الشخص عبر الهاتف. لكن بدلاً من الميكروفون الذي يوضع أمام شفاهه، يلتصق الوجه والرقبة؛ حيث تلتقط مجموعة من الأقطاب الكهربائية الإشارات الكهربائية الصغيرة التي تولدها حركات العضلات الداخلية الدقيقة عندما تتحدث بصمت مع نفسك.

وتمثل هذه الفكرة خروجاً عن المألوف إذا تمت مقارنتها بالأجهزة التي نتفاعل معها عن طريق اللمس، مثل الهواتف الذكية، أو الكتابة، أو الضغط والنقر، والنقر المزدوج، مثل أجهزة الموبيل والتابلت.

ما يفعله الجهاز

يتيح الجهاز للمستخدم إصدار الأوامر، مثل إجراء عمليات حسابية صعبة والحصول على نتائجها من دون صوت ولا نقر على أجهزة، فقط بحديث النفس الصامت، الذي يستطيع الجهاز قراءته وربطه بالحاسب أو الهاتف الذكي. وقد استخدم أحد الأشخاص الجهاز لإخبار الآخرين بخطوات المنافسين بصمت في لعبة شطرنج، وتلقي الاستجابات الموصى بها من الكمبيوتر من دون صوت على لوحة ترقيم الشطرنج.

من سيستفيد من الجهاز الجديد؟

الهدف من ابتكار الجهاز هو المزيد من التقارب والتفاعل بين البشر والتكنولوجيا، كما يقول كابور مخترع الجهاز. وكلما ازداد تفاعلنا مع أجهزة الكمبيوتر، استفدنا أكثر من نقاط قوتها -مثل الحصول بسرعة على مساعدة في حلِّ مشكلة في الرياضيات أو ترجمة- دون الحاجة إلى البحث أو النقر أو الكتابة.

هل يهدد خصوصيتك؟

لا تزال التكنولوجيا في مراحلها الأولى، لذا فإن كل تطبيق لديه القدرة على تعلم حوالي 20 كلمة مختلفة، فيما لا يستطيع النظام فهم كل كلمة يقولها أي شخص، بل فقط تلك التي تم تعليمها. هذا، ويقول كابور إن التحدث إلى نفسك عمداً، ولكن عدم قول أي شيء بصوت عال، هو ممارسة سهلة التعلم، مؤكداً أنه عند تدريب شخص ما على استخدامه، يبدأ الطلاب بسؤالهم قراءة مقطع بصوت عالٍ، ثم يعبرون عن الكلمات، وهذه مرحلة أكثر راحةً من التحدث بصوت عالٍ.

من أجل بناء النظام، استخدم كابور أداة ذكاء اصطناعية شائعة تسمى الشبكة العصبية، والتي يمكن أن تتعلم من مدخلات البيانات. لقد قاموا بتدريب الشبكة العصبية على التعرف على كيفية تطابق الإشارات الكهربائية المختلفة مع الكلمات المختلفة التي يمكن للشخص أن يقولها لنفسه. تثير التقنية أيضاً الكثير من الأسئلة حول الخصوصية، فربما تخشى من الهمس لنفسك أو حتى التفكير غير المنطوق في رأسك خوفاً من وصول ما يجري برأسك بصمت للجهاز وإفشاء أسرارك لجهاز أو لشخص لا ترغب في أن يعرف ما يجري برأسك!