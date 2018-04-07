-شقيق الطالبة يسحب هاتفها قبل وصولها للمراحل الأخيرة.. فتبيع خاتمها الذهبى للدخول مجددًا

-الطلبات الغريبة والموسيقى الحزينة طريق الأدمن لتدمير حالة المشتركين.. والموافقة تتضمن أسئلة عن «النظام السياسى»

لم تكن «ندا م. ش»، التى تدرس فى كلية التجارة بجامعة المنوفية وتقيم فى مركز تلا، تعلم أن القدر أمهلها فرصة أخرى للحياة عن طريق المصادفة، بعدما باتت ضمن القلائل الناجين من لعبة «الحوت الأزرق»، التى تسببت فى دفع العديد من المراهقين على مستوى العالم إلى الانتحار فى الفترة الأخيرة، آخرهم نجل النائب حمدى الفخرانى، الذى شنق نفسه داخل منزله بالمحلة فى محافظة الغربية.

تقول ندا، فى حديثها لـ«الشروق»، إنها وجدت اللعبة على متجر «جوجل»، وحملتها من باب الفضول، مضيفة أن بها العديد من اللغات، على رأسها اللغة العربية، وأنها تبدأ بطلب تسجيل الدخول عن طريق الحساب الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أو البريد الإلكترونى الخاص بها، ثم بعد ذلك يطلب منها الدعم الفنى الخاص باللعبة رسم «الحوت الأزرق» على يدها بأداة حادة أو باللون الأحمر، وتصوير ما فعلته وإرساله على قائمة الدردشة الخاصة باللعبة، بعدها تنضم إلى إحدى المجموعات الموجودة باللعبة.

توضح ندا أن لعبة «الحوت الأزرق» تنقسم إلى مجموعات، تتكون الواحدة من 10 إلى 15 شخصا من مختلف دول العالم، تطرح أسئلة أهمها «هل أنت راض عن النظام السياسى فى بلدك»، ليعطيك اختيارات للإجابة منها؛ «راضٍ جدا ــ راضٍ ــ غير راضٍ على الإطلاق».

اللعبة تضع المشترك بها فى أجواء سيئة للغاية، حسبما تؤكد الطالبة ذات الـ18 ربيعا، فهى تشغل موسيقى حزينة لتدخلك فى موجة اكتئاب، وتضعك فى حالة نفسية مزرية، وهنا ينتهى المستوى الأول منها، ليدخل بعدها فى المستوى الثانى، الذى يشمل تهيئة الأجواء بداخلك أن جميع من حولك يكرهونك، وأنك يجب أن تعيش بمفردك وتبتعد عن هذا العالم المحيط بك.

وترى ندا أن المستويات الأولى من اللعبة لا توجد بها خطورة سوى أنها تهيئ الأجواء لك لتدخل فى المستويات الأعلى وأنت مهيأ للانتحار، ليطلب منك القائمون على اللعبة تنفيذ بعض المهام الصعبة فى توقيت متأخر من الليل، بعد أن ينام جميع من فى المنزل، منها تكسير بعض الأكواب الزجاجية وتصويرها وإرسالها فى الدردشة الخاصة باللعبة.

الطالبة فى كلية التجارة كسرت بالفعل عددا من الأكواب داخل منزلها، لتنتقل إلى مستوى جديد، يعمل على إيهام المشترك بامتلاكه قوة خارقة تؤهله لفعل أى شىء، دون أن يحدث لك أذى، وعن هذا تقول: «بدأت أشعر بالقلق بعد أن سمعت أن العديد من الأشخاص انتحروا بسبب اللعبة، فحكيت لصديقتى، وطلبت منها مساعدتى فى تركها، فاتصلت بشقيقى، الذى فور معرفته بالأمر أخذ منى الهاتف حتى لا أعود إليها مرة أخرى».

وتابعت ندا أنه بعدما أخذ شقيقها منها الهاتف ومنعها من استعماله، باعت خاتمها الذهبى لشراء آخر جديد دون علم أهلها، وأول شىء فعلته به أنها بحثت عن اللعبة مجددا على متجر جوجل لتحميلها واستكمال ما بدأته، إلا أنها فوجئت بعدم وجودها.

واستكملت: «الحوت الأزرق فى البداية يكون مجرد لعبة، ليصل بك الأمر إلى إدمانها مثل المواد المخدرة، التى إذا حاولت الامتناع عنها ستدفعك لارتكاب أفعال شيطانية، أو بيع شىء غال لديك، أو حتى السرقة وغيرها».