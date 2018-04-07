السبت 7 أبريل 2018 8:10 م القاهرة القاهرة 22.3°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة 2018؟
النتـائـج تصويت

طلائع الجيش يوقف انتصارات الإسماعيلي في الدوري

محمود عيسي
نشر فى : السبت 7 أبريل 2018 - 7:43 م | آخر تحديث : السبت 7 أبريل 2018 - 7:43 م

خيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على المباراة التي جمعت الإسماعيلي بمضيفه طلائع الجيش اليوم الجمعة في الجولة 31 من الدوري الممتاز.

وتقدم طلائع الجيش بهدف سجله تالا نداييه في الدقيقة 54 وتعادل إسلام عبد النعيم في الدقيقة 76.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 60 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثاني، وتوقف رصيد طلائع الجيش عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف خلف الاتحاد السكندري.

يذكر أن هذا التعادل هو التاسع للإسماعيلي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 17 مباراة والخسارة في أربع مباريات، فيما يعد هذا التعادل هو التاسع لطلائع الجيش مقابل الفوز تسع مباريات والخسارة في 13 مباراة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك