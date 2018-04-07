طلائع الجيش يوقف انتصارات الإسماعيلي في الدوري

خيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على المباراة التي جمعت الإسماعيلي بمضيفه طلائع الجيش اليوم الجمعة في الجولة 31 من الدوري الممتاز.



وتقدم طلائع الجيش بهدف سجله تالا نداييه في الدقيقة 54 وتعادل إسلام عبد النعيم في الدقيقة 76.



ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 60 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثاني، وتوقف رصيد طلائع الجيش عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف خلف الاتحاد السكندري.



يذكر أن هذا التعادل هو التاسع للإسماعيلي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 17 مباراة والخسارة في أربع مباريات، فيما يعد هذا التعادل هو التاسع لطلائع الجيش مقابل الفوز تسع مباريات والخسارة في 13 مباراة.