طبيب الأهلي يحدد موعد مشاركة أزارو في التدريبات الجماعية

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يعود وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بدءا من الثلاثاء المقبل

وكان أزارو قد اكتفى بتنفيذ برنامج تأهيل خاص ؛للتخلص من اجهاد العضلة الخلفية 'في ظل غيابه عن لقاء سموحة في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث .

ومن جانبه قال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق إن أزارو سوف ينتظم في تدريبات الفريق الجماعية يوم الثلاثاء وسيكون جاهزا لمباراة الداخلية في كأس مصر .

ويواجه الأهلي الداخلية في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمحدد له يوم الجمعة المقبل على ملعب السلام.