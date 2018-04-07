مع إقتراب نهاية الدوريات الأوروبية والعربية تبدأ الأندية البطلة في حسم ألقابها، واليوم كان هناك أربعة دوريات في العالم علي وشك الحسم لكن لم ينجح إلا ناديا واحد من حسم لقب الدوري من الأربعة، وثلاثة أندية عاشت جماهيرها ألم تأجيل الفوز باللقب.

يونايتد يؤجل حسم لقب البريمييرليج بالفوز على السيتي في قمة مانشستر

السيتي صاحب المركز الأول بـ84 نقطه كان يحتاج فقط لثلاثة نقاط لكي يحسم لقب الدوري قبل ستة جولات من نهاية البطولة.

ونجح اليونايتد بقلب النتيجة بعد تأخره بهدفين دون رد في شوط المباراة الأول عن طريق كومباني وجوندوجان، لكن سرعان مانجح اليونايتد يف قلب النتيجة في الشوط الثاني ولم يستغرق سوي 16 دقيقة لتسجيل ثلاثة أهداف، سجل بوجبا منها ثنائية ونجح سمولينج في إحراز هدف الفوز ، وأجل حسم لقب الدوري بالنسبة للسيتي للجولات المقبلة .

الوحدة يؤجل تتويج العين بالدوري الإماراتي

أرجأ فريق الوحدة تتويج فريق العين، بلقب الدوري الإماراتي لكرة القدم، بعد أن تغلب على الشارقة 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وكان العين، الذي تغلب على دبا الفجيرة 4 / صفر أمس الجمعة، يأمل أن يتعثر الوحدة أمام الشارقة ليتوج بلقب الدوري لهذا الموسم قبل جولتين من نهايته، إلا أن الوحدة فازعلى الشارقة 3 / 2 ليؤجل تتويج العين بلقب الدوري للجولة المقبلة.

الأهلي يؤجل تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي

أجل الأهلي تأجيل تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين بعدما تعادلا سلبيا اليوم السبت في قمة مباريات الجولة الخامسة والعشرين قبل الأخيرة من المسابقة.

ويمكن للهلال التتويج باللقب في الجولة المقبلة التي ستقام يوم الخميس المقبل في حال فوزه على الفتح أو التعادل، بشرط عدم فوز الأهلي على نادي أحد، فيما يأمل الأهلي في الفوز على أحد وتعثر الهلال أمام الفتح ليتوج باللقب

بايرن ميونخ يحسم الدوري الألماني

واصل بايرن ميونخ تحطيمه للارقام القياسية، واحتكارة للبطولات بالفوز بالدوري الألماني للمرة السادسة علي التوالي والثامنة والعشرين في التاريخ، بعد ما نجح الفريق بالفوز علي أوجسبورج بأربعة أهداف لهدف

وبهذا الفوز فقد وصل الفارق بين البافاري وأقرب ملاحقية شالكه لـ20 نقطة ، وهو الفريق الوحيد الذي استطاع حسم اللقب من أربع أندية كانت علي وشك الفوز بالدوري في بلادها هذا اليوم.