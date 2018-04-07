هاتريك جديد لميسي يعزز صدارة برشلونة للدوري الإسباني

واصل المهاجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي ممارسة هوايته في هز الشباك وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود برشلونة إلى فوز ثمين 3 / 1 على ليجانيس اليوم السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل المهاجم الإسباني الدولي ياجو أسباس ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه سلتا فيجو إلى سحق ضيفه أشبيلية 4 / صفر اليوم بنفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا فوز ديبورتيفو ألافيس على خيتافي 2 / صفر وريال بيتيس على إيبار بنفس النتيجة.

على استاد "كامب نو" ، أنهى برشلونة الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما ميسي في الدقيقتين 27 و32 .

وفي الشوط الثاني ، أسفرت انتفاضة ليجانيس عن هدف حفظ ماء الوجه للفريق والذي سجله نبيل الزهر في الدقيقة 68 ليكون الهدف الثاني له في المسابقة هذا الموسم.

ورفع ليجانيس رصيده من الأهداف في الشوط الثاني لمبارياته هذا الموسم إلى 20 هدفا من إجمالي 26 هدفا سجلها الفريق في مبارياته هذا الموسم حيث جاءت ستة أهداف منها فقط في الشوط الأول.

ولكن ميسي سجل هدفه الثالث (هاتريك) في الدقيقة 87 ليحسم اللقاء تماما ويرفع رصيده إلى 29 هدفا في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم.

وعاند الحظ المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة في العديد من الفرص أمام مرمى ليجانيس على مدار الشوطين.

وتقدم برشلونة بهذا الفوز خطوة جديدة على طريق استعادة لقب الدوري الإسباني حيث رفع رصيده إلى 79 نقطة بفارق 12 نقطة أمام أتلتيكو مدريد وبفارق 16 نقطة أمام ريال مدريد صاحب المركز الثالث قبل مباراة ديربي مدريد بين قطبي العاصمة غدا الأحد في إطار نفس المرحلة.

وتجمد رصيد ليجانيس عند 36 نقطة في المركز الرابع عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وهي الثالثة له في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.

ونال برشلونة دفعة معنوية إضافية قبل مباراته المهمة في ضيافة روما يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الأوروبي علما بأن برشلونة أنهى مباراة الذهاب على ملعبه بفوز كبير 4 / 1 .

وفرض برشلونة هيمنته على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء وحاصر ضيفه داخل منطقة الجزاء معظم الوقت.

ولكن محاولات برشلونة الهجومية المكثفة والمتتالية اصطدمت بالدفاع المتكتل من ليجانيس وحارس المرمى المتألق إيفان ساكريستان.

وتلاعب فيليب كوتينيو بدفاع ليجانيس على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 17 ثم سدد الكرة قوية من داخل المنطقة ولكن في الزاوية الضيقة على يمين الحارس الذي تصدى للكرة وأخرجها لركنية لم تستغل جيدا.

وتجددت الفرصة لبرشلونة في الدقيقة التالية اثر تمريرة طولية عالية من الناحية اليسرى وصلت منها الكرة إلى سواريز المندفع داخل منطقة الجزاء في حراسة الدفاع ليقابل سواريز الكرة بتسديدة مباشرة ولكن الكرة ذهبت في الشباك من الخارج.

وعاند الحظ سواريز مجددا عندما مرر عثمان ديمبلي الكرة من الناحية اليمنى وهيأها ميسي إلى سواريز المنفرد تماما بالحارس ولكن تسديدة سواريز ارتدت من جسد الحارس.

وسدد ميسي ضربة حرة من أمام قوس منطقة الجزاء في الدقيقة 22 ولكن الكرة ارتدت من الحائط البشري الدفاعي.

وجدد ميسي المحاولة في الدقيقة 27 وسدد ضربة حرة من مسافة 26 مترا ليضع الكرة بيسراه داخل المرمى على يسار الحارس محرزا هدف التقدم لبرشلونة.

ولم يتأخر برشلونة في تعزيز تقدمه حيث استغل ميسي هجمة سريعة للفريق في الدقيقة 32 وتمريرة بينية متقنة من كوتينيو وتقدم بالكرة قليلة إلى وسط منطقة الجزاء في حراسة دفاع ليجانيس ثم بلعب الكرة بهدوء إلى داخل المرمى على يمين الحارس ليكون هدف الاطمئنان لبرشلونة.

وبعد هيمنة برشلونة على مدار نحو 40 دقيقة ، انتفض ليجانيس في الدقائق الخمس الأخيرة بحثا عن هدف لحفظ ماء الوجه ولكن محاولاته باءت بالفشل لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين نظيفين.

مع بداية الشوط الثاني ، دفع أساير جاريتانو المدير الفتن لليجانيس بلاعبه كلوديو بوفي بدلا من نور الدين أمرابط لتنشيط هجوم الفريق بغية تحسين النتيجة.

وكاد يتحقق للضيوف ما أرادوا في الدقيقة 49 اثر تمريرة عرضية لعبها نبيل الزهر من الناحية اليمنى وقابلها البديل بوفي بضربة رأس وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى ولكن الكرة مرت فوق العارضة مباشرة.

ونال ديميتريوس سيوفاس لاعب ليجانيس إنذارا في الدقيقة 51 للخشونة مع ميسي.

وشكلت تحركات بوفي إزعاجا لدفاع برشلونة في كل هجمة مرتدة لليجانيس ولكن ظلت الهيمنة للاعبي برشلونة على مجريات اللعب وإن افتقد الفرق التركيز والدقة في إنهاء الهجمات.

وأسفرت محاولات ليجانيس عن هدف إنعاش الأمل بتوقيع نبيل الزهر في الدقيقة 68 .

وجاء الهدف اثر خطأ من دفاع برشلونة ليخطف ليجانيس الكرة ويبدأ هجمة سريعة وصلت منها الكرة إلى الزهر الذي سددها قوية مباغتة من حدود منطقة الجزاء لتستقر في الشباك.

وأثار الهدف حفيظة برشلونة الذي عاد لاعبوه لتكثيف هجومهم ، وشق ميسي طريقه وسط دفاع ليجانيس في الدقيقة 73 وتوغل داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ثم سددها بشكل مفاجئ نحو المرمى لكن الحارس كان لها بالمرصاد.

وواصل الحظ عناده لسواريز في هذه المباراة حيث أطاح اللاعب بالكرة عالية وهو على بعد خطوات من المرمى في الدقيقة 81 اثر تمريرة عرضية لعبها عثمان ديمبلي من الناحية اليمنى.

ودفع إيرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بلاعبه المخضرم أندريس إنييستا في الدقيقة 81 بدلا من كوتينيو.

وأكمل ميسي ثلاثيته (هاتريك) وأحرز هدف الاطمئنان لبرشلونة في الدقيقة 87 .

وجاء الهدف اثر هجمة منظمة للفريق الكتالوني مرر منها الكرواتي إيفان راكيتيتش الكرة إلى ديمبلي الذي هيأها لميسي ليخترق البرغوث الأرجنتيني دفاع ليجانيس في وسط منطقة الجزاء ثم ينفرد بالحارس ويضع الكرة في الشباك منهيا اللقاء بفوز كبير لبرشلونة.

وعزز سلتا فيجو آماله في إنهاء الموسم بأحد المركزين الخامس والسادس المؤهلين لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل بالفوز الساحق على أشبيلية.

وضاعفت الهزيمة محنة أشبيلية الذي تجمد رصيده عند 46 نقطة في المركز السابع بعدما مني اليوم بالهزيمة الثالثة مقابل تعادل واحد في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم.

ورفع سلتا فيجو رصيده إلى 43 نقطة في المركز التاسع بفارق نقطة واحدة فقط خلف جيرونا.

وأنهى سلتا فيجو الشوط الأول لصالحه بهدف من اللنيران الصديقة حيث سجله جويليرم أرانا نجم أشبيلية عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 38 .

وفي الشوط الثاني ، أضاف أسباس ثلاثة أهداف (هاتريك) لسلتا فيجو في الدقائق 57 و61 و78 .

وسجل منير الحدادي هدفا وصنع هدفا ليقود فريقه ديبورتيفو ألافيس إلى فوز ثمين 2 / صفر على خيتافي في وقت سابق اليوم.

ورفع ألافيس رصيده إلى 35 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس عشر فيما تجمد رصيد خيتافي عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم فيكتور لاكوراديا بهدف لألافيس في الدقيقة 48 اثر تمريرة من الحدادي الذي سجل بنفسه الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 75 .

وفي مباراة أخرى اليوم ، فاز بيتيس على إيبار بهدفين نظيفين سجلهما سيرجيو ليون في الدقيقة 21 وأنايتز أربيلا نجم إيبار عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 50 ليرفع رصيده إلى 49 نقطة ويتقدم للمركز الخامس فيما تجمد رصيد إيبار عند 40 نقطة في المركز العاشر.