«أمن القاهرة» تحتفل بيوم اليتيم بنادي الضباط في المنيل

شاركت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء خالد عبدالعال، عددًا من الأطفال الأيتام احتفالهم بيوم اليتم أمس الجمعة، بنادي ضباط أمن القاهرة بالمنيل.

وتم دعوة 100 طفل من أبناء عدد من دور رعاية الأيتام للاحتفالية التي حضرها قيادات وضباط المديرية، وشملت عروض ترفيهية وغنائية للأطفال وتقديم هدايا وألعاب، وتناولوا وجبة الغداء مع ضباط المديرية وسط أجواء من البهجة والسعادة التي غمرت الأطفال الذين عبروا عن فرحتهم بهذه الاحتفالية.

كما قدم مسؤولي دور رعاية الأيتام شكرهم على الاستضافة وأعربوا عن تقديرهم لدور أجهزة وزارة الداخلية في حفظ الأمن والسهر على راحة وسلامة المواطني.

وفي نهاية الاحتفال ألقى اللواء عاطف مهران مدير الإدارة العامة لقطاع الجنوب كلمة قدم فيها الشكر لمسؤولي دار الأيتام على الجهود التي يبذلونها في تربية وإعداد الأطفال الأيتام ليكونوا قادرين على تحقيق الخير لوطنهم ولمجتعهم.

جاء الاحتفال بناء على توجيها اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية والذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تعظيم الخدمات الإنسانية والاجتماعية التى تقوم بها الوزارة والعاملين بها للمواطنين والمؤسسات الخيرية التي تقدم خدمات جماهيرية.