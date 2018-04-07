الأهلي يلتقي الهلال في ليلة حسم الدوري السعودي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية صوب ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) اليوم السبت من أجل متابعة مباراة الحسم التي ستجمع الأهلي بضيفه الهلال، في الجولة الخامسة والعشرين (قبل الأخيرة) من منافسات الدوري.



ويحتل الهلال صدارة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي الوصيف.



وبإمكان الهلال حسم اللقب خلال هذه المباراة في حالة الفوز، وعدم الانتظار لنتائج الجولة الأخيرة أما في حالة التعادل فسيكون الفريق مطالباً بالفوز أو التعادل مع الفتح لحسم اللقب لاسيما وأن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز الهلال بهدفين نظيفين مما يعني انه يتفوق بفارق المواجهات المباشرة.



وإذا أراد الاهلي التتويج بلقب الدوري سيتعين عليه الفوز بهذه المباراة بشرط الفوز على أحد في الجولة الأخيرة.



ويدخل الفريقان المباراة في أجواء مختلفة، فالهلال ودّع بطولة دوري أبطال آسيا من دور المجموعات، على الرغم من تبقي جولة في هذا الدور، بعدما فشل في تحقيق أي فوز في خمس مباريات خاضها بالبطولة واكتفى بالتعادل مباراتين والخسارة في ثلاث مباريات.



كما أن نتائج الفريق متذبذبة في الدوري ففي آخر خمس مباريات فاز الهلال بثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر في مثلها.



ومع ذلك رفع الجهاز الفني لفريق الهلال بقيادة خوان براون شعار التحدي في هذه المباراة وطالب لاعبيه ببذل أقصى مجهود لديهم لتحقيق الفوز من أجل مصالحة الجماهير بعد الخروج الآسيوي وإنقاذ موسم الفريق بالتتويج بلقب الدوري.



ويغيب عن صفوف الهلال أربعة لاعبين هم حسن كادش وعبدالله الحافظ وكارلوس ادواردو ونواف العابد بسبب الإصابة، فيما تضاءلت فرصة مشاركة سلمان الفرج بسبب إصابته أيضاً، ولم يتحدد بعد إمكانية مشاركة إيزكويل سيروتي من عدمها في هذه المواجهة.



ورغم هذه الغيابات مازال براون لديه بعض الأوراق الرابحة التي يمكنه الاعتماد عليها في تحقيق الفوز أمثال محمد البريك وياسر الشهراني ونيكولا ميليسي وعبد الله عطيف وأشرف بن شرقي وجيلمين ريفاس وعمر خريبين.



في المقابل يدخل الأهلي المباراة بظروف مختلفة تماما، حيث ضمن الفريق تأهله لدور الستة عشر بدوري أبطال آسيا عقب تصدره للمجوعة الأولى بعد أن حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين.



ويغيب عن صفوف الأهلي الثنائي حمدان الشمراني، وكلاوديمير دي سوزا بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات .



وباستثناء الثنائي الموقوف سيكون جميع اللاعبين متاحين أمام سيرجي ريبيروف المدير الفني للفريق وفي مقدمتهم الهداف السوري عمر السومة ومنصور الحربي وعبد الفتاح عسيري ومهند عسيري.



وحرص ريبيروف التأكيد على لاعبيه على ضرورة الفوز بهذه المباراة من اجل احياء آمال الفريق في الفوز بلقب الدوري وطالبهم بضرورة التركيز في المباراة واستغلال تذبذب مستوى الهلال في الفترة الأخيرة من أجل تحقيق هدفهم.



وفي ذات اليوم أيضا، يلعب الباطن، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة، مع الفيصلي، صاحب المركز الخامس برصيد 34 نقطة، كما يلتقي الفتح، صاحب المركز الرابع برصيد 35 نقطة مع النصر، صاحب المركز الثالث برصيد 40 نقطة.