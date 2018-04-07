فودة والشاذلى يكرمان أبطال الزعانف في ختام البطولة العربية

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و سامح الشاذلى رئيس الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ المشاركين فى البطولة العربية للسباحة بالزعانف التي اقيمت تحت رعاية وزارة الشباب والرياضةونفذها الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ على حمام السباحة الاولمبيى بالمدينة الشبابية والرياضية و الشاطئ العام خلال الفترة من 4 الى 7 أبريل 2018 بمشاركة 7 دول عربية وهى مصر والمغرب ولبنان والبحرين والاردن والكويت والجزائر .

شارك في التكريم فيريك سكرتير عام الاتحاد الدولى للانقاذ و الدكتور محمد صالح نائب ورئيس الاتحاد الدولى رئيس الاتحاد الافريقى و الخبير والسباح الكبير نبيل الشاذلى المستشار الفني ،عبد االعزيز الأزرق – رئيس الاتحاد المغربىـمحمود الطورانة – رئيس الاتحاد الاردنى،فواز زلقوم – رئيس الاتحاد الفلسطيني، ايمن جبر أمين عام الاتحاد العربى و إبراهيم مرسال الأمين المساعد للاتحاد العربى و عضو الاتحاد المصرى،محمد خميس نائب رئيس الاتحاد المصرى، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العميد حسام الغزالى، أشرف البكلى، العميد عبد العال شاهين. محى الدين وحيد، ويسرى المدير التفيذى للاتحاد المصرى.هشام ربيع رئيس منطقة جنوب سيناء و اللواء عبد السلام محمد رئيس منطقة الإسكندرية.

شملت التكريمات ، احسن سباحة لمرحلة الناشئات : كندة الرواشدة من الأردن ، و اميمة رحمانى من المغرب ، احسن سباح لمرحلة الناشئين :يوسف العطار من مصر، و احسن سباحة لمرحلة آنسات: المغربية هبة رميل ،احسن سباح لمرحلة أحمد ياسر العقاد من مصر. و تم تبادل الدروع بين كافة الوفودد المشاركة و كبار الشخصيات.

وتم اعلان مصر بطل العرب لعام 2018