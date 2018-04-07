البنك الدولي يبحث كيفية دعم السودان في قطاع التعليم العام

بحثت وزيرة الدولة بوزارة التعاون الدولي السودانية الدكتورة سمية أكد، مع بعثة من البنك الدولي اليوم السبت، بالخرطوم، كيفية دعم السودان في قطاع التعليم العام، فيما يخص البرنامج الممول من صندوق الشراكة العالمي للتعليم.

وقالت الوزيرة السودانية - في تصريح صحفي - إنه تم خلال اللقاء بحث مساعدة وزارة التربية والتعليم السودانية في كافة الجوانب الفنية الخاصة بإعداد البرنامج والتنسيق مع وزارتي التعاون الدولي والمالية حول كيفية العمل سوياً لاستقطاب الدعم المطلوب، حتى تتمكن من تنفيذ المرحلة الثانية لدعم مشروع "تعليم الأساس" بتكلفة قدرها 132 مليون دولار.

وأضافت أنه تمت مناقشة دور وزارة التعاون الدولي وزيادة مجهوداتها لتحقيق المطلوب تجاه الفجوة التمويلية لهذا البرنامج، موضحة أن البنك الدولي خلال الخمس السنوات الماضية وفر مبلغ 76 مليون دولار وبدعم من صندوق الشراكة العالمية للتعليم، منوهة بأن هذه المساهمات ساعدت وزارة التربية والتعليم العام في بناء العديد من المدارس وتوفير مدخلات العملية التعليمية.

وأشارت سمية أكد إلى أنه تم الحصول على تمويل المرحلة الثانية لبرنامج "تعليم الأساس" وجودته بمبلغ 60 مليون دولار والتي ستبدأ العام المقبل.. وقالت "نأمل تحريك عدد من الشركاء الموجودين محليا لزيادة هذا الدعم ليصل إلى 132 مليون دولار".