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البدري يوجه بعدم التعجل في عودة معلول للتدريبات

الشروق
نشر فى : السبت 7 أبريل 2018 - 11:58 ص | آخر تحديث : السبت 7 أبريل 2018 - 11:58 ص

يتم تجهيز علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للحاق بمباراة الفريق أمام الترجي التونسي مطلع الشهر المقبل .

وقال الدكتور خالد محمود إن الجهاز الفني وجه بعدم التعجل في البرنامج التأهيلي المحدد للاعب على ان يتم تجهيزه طبيا وبدنيا لمواجهة الترجي .

وكان معلول قد تعرض لالتواء شديد في انكل القدم أثناء مشاركته في معسكر المنتخب التونسي الاخير ضمن الأجندة الدولية .

وحدد الجهاز الطبي مدة ثلاثة أسابيع لاننظام اللاعب في التدريبات الجماعية فيما فضل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري عدم التعجل في عودة اللاعب حتى يؤدي برنامجه التأهيلي على النحو الأمثل .

ويواجه الأهلي الترجي التونسي مطلع الشهر المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري رابطة أبطال أفريقيا فيما لم يتحدد بعد يوم المباراة.


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