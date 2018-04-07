البدري يوجه بعدم التعجل في عودة معلول للتدريبات

يتم تجهيز علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للحاق بمباراة الفريق أمام الترجي التونسي مطلع الشهر المقبل .
وقال الدكتور خالد محمود إن الجهاز الفني وجه بعدم التعجل في البرنامج التأهيلي المحدد للاعب على ان يتم تجهيزه طبيا وبدنيا لمواجهة الترجي .
وكان معلول قد تعرض لالتواء شديد في انكل القدم أثناء مشاركته في معسكر المنتخب التونسي الاخير ضمن الأجندة الدولية .
وحدد الجهاز الطبي مدة ثلاثة أسابيع لاننظام اللاعب في التدريبات الجماعية فيما فضل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري عدم التعجل في عودة اللاعب حتى يؤدي برنامجه التأهيلي على النحو الأمثل .
ويواجه الأهلي الترجي التونسي مطلع الشهر المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري رابطة أبطال أفريقيا فيما لم يتحدد بعد يوم المباراة.