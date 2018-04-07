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ضبط عصابة كولومبية سطت على فيللات بالتجمع

كتب ــ ممدوح حسن:
نشر فى : السبت 7 أبريل 2018 - 7:47 م | آخر تحديث : السبت 7 أبريل 2018 - 7:47 م

فى ضربة جديدة للصوص الفيللات والمنتجعات، ألقى ضباط مباحث القاهرة الجديدة فى التجمع الخامس القبض على 4 لصوص أجانب، تخصصوا فى سرقة عدد من المنازل فى «الكومباوندات» المغلقة لعلمهم بثراء قاطنيها.
وقال مصدر أمنى إنه تم القبض على 4 أشخاص من كولومبيا تخصصوا فى التسلل إلى داخل فيللات التجمع يومى الجمعة والسبت، وسرقة محتوياتها من مصوغات ذهبية وأشياء قيمة.
وأوضح المصدر أن اللصوص وضعوا بعض المواد الكربونية على المسروقات التى استولوا عليها من «التجمع» حتى لا تظهر على جهاز كشف الحقائب فى المطار قبل مغادرتهم البلاد، إلا أنه تم ضبطهم.
وقال المصدر إنه منذ تلقى مديرية أمن القاهرة بلاغا بسرقة بعض فيللات التجمع، أمر اللواء خالد عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لقطاع القاهرة، بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لتتبع هذه العصابة وضبط عناصرها، وإعادة المسروقات إلى أصحابها، وتقديمهم إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.


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