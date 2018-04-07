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الجيش الأفغاني يعلن مقتل زعيم «داعش أفغانستان»


نشر فى : السبت 7 أبريل 2018 - 8:06 م | آخر تحديث : السبت 7 أبريل 2018 - 8:06 م

أعلن الجيش الأفغانى، اليوم، مقتل قارى حكمت زعيم تنظيم «داعش» الإرهابى فى أفغانستان، بغارة جوية نفذتها طائرات أجنبية، شمالى البلاد.

وذكر بيان للفيلق شاهين بالجيش الأفغانى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن «زعيم تنظيم داعش بشمال أفغانستان، قتل فى غارة جوية للقوات الأجنبية، الخميس الماضى، على مديرية درزاب بولاية جوزجان»، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية الأفغانية، فى وقت سابق، بأن «14 إرهابيا بما فى ذلك عناصر بتنظيم «داعش» سقطوا بين قتيل وجريح فى عمليات أمنية منفصلة، فى إقليم هلمند جنوبى البلاد وننجرهار بشرقها».

والعام الماضي، أسس حكمت مركزا جديدا للتنظيم بولاية جوزجان العام الماضى فور انشقاقه عن حركة طالبان، ما أثار انتباه القوات الأمريكية بالبلاد، بحسب شبكة «يورو نيوز» الإخبارية.


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