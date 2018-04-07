ميسي وبرشلونة يحطما الأرقام القياسية في الدوري الإسباني

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني تحطيم الأرقام القياسية وذلك بعد تسجيله الهاتريك رقم 40 مسيرته أمام ليجانيس ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني والتي أقُيمت على ملعب الكامب نو.

وسجل ميسي الهاتريك رقم 29 في الليجا خلال مشاركاته مع البرسا بينما أحرز 7 هاتريك في دوري أبطال أوروبا وثلاثة كأس ملك إسبانيا وهاتريك وحيد في بطولة كأس السوبر الإسباني.

وأحرز ميسي 29 هدف هذا الموسم ليعادل رقم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الذي سجل 29 هدف حتى الأن مع الريدز ويعتلي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي وكذلك الأمر لميسي الذي يحتل صدارة هدافي الليجا هذا الموسم بفارق سبعة أهداف عن البرتغالي كريستيانو رونالد مهاجم ريال مدريد.

ولم يتوقف ميسي عند هذا الرقم فحسب بل سجل 40هدف عن طريق ركلة حرة مباشرة من بينهم 6 أهداف من ضربات حرة هذا الموسم ليعادل رقم رونالدينيو أسطورة الكرة البرازيلية ولاعب البرسا الأسبق.

وأحرز النجم الأرجنتيني 6 أهداف من ركلات حرة هذا الموسم أمام كل من ريال سوسيداد، ألافيس، جيرونا وأتليتكو مدريد لينضم فريق لجيانيس للفرق التي سجل فيها ميسي من ركلة حرة.

وعلى مستوى الفريق وصل برشلونة للفوز رقم 38على التوالي ليحطم رقم فريق ريال سويسيداد الذي حققه في موسم 1978/1979 حتى موسم 1979/1980.

ويقترب برشلونة خطوة بخطوة لتحقيق لقب الليجا تحت قيادة الإسباني إرنسيو فالفيردي المدير الفني للفريق المرة الـ25 في تاريخ البرسا.

الجدير بالذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة روما الإيطالي ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي مقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على ملعب الأولمبيكو.