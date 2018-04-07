«الصحة»: تحفظنا على 18 طنا من الأسماك المملحة الفاسدة خلال أسبوعين

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تستعد سنويًا لأعياد شم النسيم من خلال عدة محاور، موضحًا أن الوزراة تحفظت على 18 طن من الأسماك المملحة وأعدمت جزءًا كبيرًا منه، خلال أسبوعين، لعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم السبت، أن هناك 2134 سيارة إسعاف تنتشر بالقرب من الكنائس والميادين العامة والمنتزهات، إضافة ِإلى رفع حالة الاستعداد للمستشفيات، وتجهيز 41 مستفشى إحالة.

وتابع أن هناك محورًا هامًا يتمثل في الحملات التي يتم شنها للتأكد من صلاحية الأسماك المعروضة في الأسواق، مناشدًا المواطنين بالابتعاد عن شراء تلك الأسماك المملحة من أماكن مجهولة المصدر.

وطالب المواطنين بالابتعاد عن شراء الأسماك من الباعة الجائلين، مشددًا على ضرورة شرائها من أماكن معلومة المصدر، إضافة إلى التعامل مع المحال التجارية المرخصة.