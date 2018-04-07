التعليم: تقدير درجات الصف السادس الابتدائي من خلال معلمي ذات المدرسة المقيد بها التلاميذ

قال المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم أحمد خيري ، في بيان صحفي، اليوم، إن الوزير طارق شوقي وافق على تقدير درجات تلاميذ الصف السادس الابتدائي من خلال معلمي ذات المدرسة المقيد بها التلاميذ أسوة بما هو متبع مع باقي صفوف النقل وذلك حرصا وتيسيرا علي المعلمين من عبء الانتقال من مدرسة لمدرسة للتصحيح.

وقال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة أثناء اجتماعه مع مديري المديريات التعليمية أن الوزير وافق للارتقاء بجودة أعمال تقدير درجات التلاميذ، وتلبية لمطالب المعلمين بأن يتم تقدير امتحانات الصف السادس الابتدائي عن طريق معلمي ذات المدرسة المقيد بها الطلاب نظرًا لأن الصف السادس الابتدائي هو أحد صفوف النقل، ويسري بشأنه ما يسري في باقي صفوف النقل .

كما أشار حجازي إلى أنه قد تم مخاطبة جميع المديريات التعليمية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو الالتزام بتنفيذ موافقة الوزير اعتبارا من امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2017/2018.

وأفاد حجازي أن اللجنة المشكلة بالوزارة لتحقيق متعة التعلم والتعلم الأفضل، تدرس حاليا إضافة الدرجات التي كانت مخصصة لامتحان منتصف الفصل الدراسي (الميدتيرم) إلى الدرجات المخصصة للأنشطة: (المهام الفردية، والتعاونية، والشفهية) بدلاً من إضافتها إلى درجات امتحانات نهاية الفصل الدراسي وذلك اعتبارًا من العام الدراسي القادم بهدف تعظيم أوجه الاستفادة من تطبيق الأنشطة التربوية، وتشجيع الطلاب على ممارستها، والعمل على تحقيق متعة التعلم، وصقل مهارات المتعلمين وتنمية مهاراتهم الشخصية، وقدراتهم الابتكارية، والوجدانية، والمعرفية.