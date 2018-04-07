نيابة النقض توصي بتأييد إدارج بديع وقيادات إخوانية على قوائم الإرهاب في «غرفة عمليات رابعة»

أوصت نيابة النقض بتأييد إدراج المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و17 آخرين من قيادات الجماعة، متهمين في قضية «غرفة عمليات رابعة»، على قوائم الإرهابيين.

وكانت محكمة النقض، حددت جلسة 22 مايو المقبل، لنظر طعن المتهمين في القضية، على قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية بطلب من النيابة العامة.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خفاجي، قضت في مايو الماضي، بالسجن المؤبد لـ«بديع»، واثنين آخرين، والسجن المشدد 5 سنوات لـ15 متهما، وبراءة 21 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة»، التي تعود أحداثها إلى اعتصام جماعة الإخوان في يوليو 2013 بمحيط مسجد رابعة العدوية.

وتنظر محكمة النقض طعن المتهمين في القضية على حكم الجنايات، وسبق وأصدرت قرارًا بتأجيل نظر الطعن لجلسة 14 أبريل المقبل للاطلاع والمرافعة.

وأسندت النيابة للمتهمين في أمر الإحالة إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.