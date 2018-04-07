أولبرايت تشن هجوما لاذعا على ترامب

ــ وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة: تصريحاته تخالف الحقيقة وتصل لحد الجهل.. ورئاسته تعزز عودة الفاشية

شنت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت، اليوم، هجوما لاذعا على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مشيرة إلى أن تصريحاته وأفعاله تخالف الحقيقة وتصل لحد الجهل، كما انتقدت النهج الانعزالى لإدارته فى مجال السياسة الخارجية، لافتة إلى أن ذلك أدى لتقليص النفوذ الإيجابى لواشنطن على الساحة الدولية.

وحذرت أولبرايت فى مقال لها بصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية من التهديد المتنامى من عودة الفاشية وانتقدت تراجع الدور القيادى للولايات المتحدة الذى ساعد فى السابق على الحفاظ على النظام الدولى فى ظل إدارة ترامب، مشيرة إلى أن رئاسة ترامب المتقلبة تعزز عودة الفاشية على الساحة العالمية.

وأكدت أولبرايت أن الفاشية والاتجاهات المؤدية إليها، تشكل الآن تهديدا أكثر خطورة من أى وقت مضى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ودللت على ذلك باستيلاء بعض الأحزاب الحاكمة فى المجر والفلبين وبولندا وتركيا على مزيد من السلطات، مضيفة أن الغضب الذى يغذى الفاشية يظهر بوضوح عبر الأطلسى فى نمو الحركات الوطنية المعادية لفكرة أوروبا الموحدة.

وأشارت إلى الأهمية الشديدة للقيادة الأمريكية لضمان نجاح الحرية أمام التحديات التى تواجهها، مؤكدة أن أفعال وأقوال ترامب وما فشل فى تحقيقه أدى لتقليص النفوذ الإيجابى الأمريكى على الساحة الدولية.

وقالت أولبرايت إن ترامب قاد الولايات المتحدة إلى مواقف انعزالية فى ملفات التجارة وتغير المناخ وعملية السلام فى الشرق الأوسط، وذلك بدلا من حشد تحالفات دولية للتغلب على المشكلات العالمية والتواصل فى إطار دبلوماسية خلاقة.

وأضافت: «لكنه (ترامب) أهان حلفاء واشنطن وجيرانها وانسحب من اتفاقات دولية وسخر من المنظمات متعددة الجنسيات وجرد وزارة الخارجية الأمريكية من مواردها ومن دورها، وأحجم عن الدفاع عن قيم المجتمع الحر».

وذكرت أيضا أن ترامب قوض الإيمان فى العملية الانتخابية الأمريكية وهاجم القضاء وجهات إنفاذ القانون وسخر من وسائل الإعلام وسب المهاجرين والبلاد التى أتوا منها، ودافع عن التعذيب وتغاضى عن وحشية الشرطة، مشيرة إلى أن تصريحاته غالبا تخالف الحقيقة لدرجة تصل إلى الجهل.

وحذرت أولبرايت من أن تهديد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى ونهجه العدائى تجاه كوريا الشمالية سيتسبب فى أحداث لن يتمكن هو أو أحد غيره التحكم فيها.