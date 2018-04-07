السبت 7 أبريل 2018 11:57 ص القاهرة القاهرة 26.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة 2018؟
النتـائـج تصويت

الصحة: وفاة مواطنين وإصابة 10 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بطريق بلبيس السلام

كتبت - أسماء سرور
نشر فى : السبت 7 أبريل 2018 - 11:57 ص | آخر تحديث : السبت 7 أبريل 2018 - 11:57 ص

أعلنت وزارة الصحة والسكان،صباح اليوم السبت، وفاة 2 وإصابة 10 آخرين فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق " أبو زعبل - الخانكة" ، بعد بوابة تحصيل رسوم طريق بلبيس، اتجاه السلام.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى الدفع بـ8 سيارات إسعاف مجهزة فور وقوع الحادث، نقلت حالتي الوفاة والمصابين إلى مستشفى السلام العام.

واشار مجاهد الى أن الاصابات تراوحت مابين اشتباه كسور بالعمود الفقرى والحوض، وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات وكدمات وخدوش ، مؤكداً أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك