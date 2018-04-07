إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلة «أبو مصطفى» من كفر هلال ببركة السبع، وعائلة «الصيرفي» بمركز إيتاي البارود بالبحيرة.

كانت مشاجرة قد نشبت بالأعيرة النارية بين عائلتي «أبو مصطفى» بكفر هلال ببركة السبع، و«الصيرفي» بمركز إيتاي البارود بالبحيرة؛ بسبب المصاهرة في فبراير الماضي ولم تسفر عن أي إصابات.

وعقدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، جلسة صلح بين الطرفين بقرية «شرانيس» بمركز قويسنا بحضور كبار العائلتين ولجنة الصلح وأعضاء مجلس النواب وقيادات المديرية وإدارة البحث الجنائي، وتم الصلح بين الطرفين وتم التراضي فيما بينهم بعدم تعرض عائلة «الصيرفي» لعائلة «أبو مصطفى»، وفي حالة التعرض تلتزم عائلة «الصيرفي» بدفع 500 ألف جنيه.