ــ 5 قتلى و30 مصابا بقذائف «جيش الإسلام» على العاصمة.. وواشنطن تبحث دعم حلفائها بعد الانسحاب

قتل 5 أشخاص وأصيب أكثر من 30 آخرين، اليوم، فى قصف شنه مسلحو فصيل «جيش الإسلام» المعارض من مدينة دوما فى الغوطة الشرقية على أحياء فى العاصمة دمشق، فيما تجددت الغارات الجوية السورية على دوما، بعد ليلة من القصف العنيف أودت بحياة 40 شخصا عقب تعثر تطبيق اتفاق إجلاء المقاتلين منها.

وقال مصدر فى قيادة شرطة دمشق لوكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إن مسلحى «جيش الإسلام» المتحصنين فى مدينة دوما أطلقوا صباح اليوم، 7 قذائف هاون على حى المزة 86 السكنى، ومحيط ساحة الأمويين، ومنطقتى أبورمانة، وعش الورور، ما أدى إلى مقتل طفلة وإصابة أكثر من 30 مدنيا بجروح متفاوتة.

وأمس، لقى 4 أشخاص أيضا بينهم امرأة وطفل، مصرعهم، جراء سقوط قذائف أطلقها مسلحو «جيش الإسلام» على أحياء دمشق.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن «جيش الإسلام» قصف العاصمة السورية، بقذيفتين ويقوم بإطلاق النار على مواقع للجيش السورى.

يشار إلى أن تنفيذ اتفاق إجلاء المقاتلين والمدنيين من دوما توقف يوم الخميس الماضى نتيجة خلافات داخلية بين مسلحى «جيش الإسلام» فى مدينة دوما، وفقا للاعلام الرسمى السورى.

وكان نحو 4 آلاف شخص هم مقاتلون وأفراد عائلاتهم خرجوا من دوما وتوجهوا إلى ريف حلب فى شمال البلاد.

وفى محاولة واضحة للضغط على جيش الإسلام للانسحاب من دوما، استأنفت القوات الحكومية السورية، أمس، قصف المدينة بعد هدوء استمر لأكثر من أسبوع، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن «الغارات والقصف أدى إلى مقتل 40 مدنيا بينهم ثمانية أطفال»، مضيفا أن الطائرات الحربية واصلت غاراتها اليوم، فى انحاء دوما فى حين استهدفت مدفعية النظام حقولا زراعية مجاورة. وبالتوازى، أطلقت قوات النظام عملية برية فى البساتين المحيطة بالمدينة.

وأوضح مدير المرصد رامى عبدالرحمن أن «النظام يحاول تضييق الخناق (على دوما) من الجهات الشرقية والجنوبية والغربية».

من جهته، اتهم القيادى فى جيش الإسلام، محمد علوش أنصار الحكومة السورية الدوليين بإعاقة المحادثات، قائلا: «كانت المفاوضات تسير بمنحى إيجابى لكن على ما يبدو أن الصراعات الدولية» بين حلفاء النظام تسببت بإفشالها.

وأضاف علوش فى تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أنه «لم تتقاطع مصالحهم إلا على دماء المدنيين».

من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع الأمريكى، جيمس ماتيس، أن العسكريين الأمريكيين يناقشون مع شركائهم الأكراد وغيرهم فى سوريا مسألة تسوية القضايا المتعلقة بدعم واشنطن لهم، بعد سحب قواتها من سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن المهمة العسكرية للقوات الأمريكية فى سوريا لم تتغير، وإن العسكريين الأمريكيين هناك باقون فى الوقت الحاضر.

وردا على سؤال عما إذا كان الجيش الأمريكى ملتزما بدعم المقاتلين الأكراد، قال ماتيس: «نجرى مشاورات مع حلفائنا وشركائنا الآن، وسنعمل على ذلك». وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضى أنه يريد سحب قوات بلاده من سوريا «فى وقت قريب جدا».

وإحدى هذه القضايا مصير آلاف السوريين الأكراد الذين قاتلوا تنظيم «داعش» الإرهابى لسنوات بتدريب ومعدات ودعم جوى أمريكى.