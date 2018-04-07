البدري يعلن قائمة الأهلي المُواجهة لسموحة

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أعلن حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق المواجهة لسموحة غداً الأحد في إطار مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري، والتي شهدت غياب المهاجم المغربي، وليد أزارو.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي، علي لطفي، رمضان مصطفى

الدفاع : محمد هاني، أيمن اشرف، محمد نجيب، صبري رحيل، محمود الجزار

خط الوسط : كريم نيدفيد، حسام عاشور، أكرم توفيق، هشام محمد، حسام غالي

خط الوسط الهجومي : وليد سليمان، ميدو جابر، أحمد حمدي، إسلام محارب، محمد شريف، أحمد حمودي.

خط الهجوم : مروان محسن، جونيور أجاي، أحمد ياسر ريان.

يُذكر أن النادي الأهلي كان قد حسم بطولة الدوري خلال الجولة قبل الماضية، إلا أنه يسعى لتحقيق العديد من الأرقام القياسية والتي منها تحقيق الفوز رقم 17 على التوالي ببطولة الدوري.