محافظ القاهرة يشارك الروم الأرثوذكس والطائفة الإنجيلية احتفالات عيد القيامة المجيد

قدم محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد، التهنئة لطائفة الروم الأرثوذكس برئاسة المطران ممفيس نيقوديموس الوكيل البطريركى لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس بالقاهرة، بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، أثناء زيارته لكنسية القديس نيقولاوس بشارع الحمزاوي بالأزهر، كان في استقباله الأب دمسيوس خادم البطريركية بالقاهرة وعدد من رعاة الكنيسة.

وهنأ المحافظ الأقباط وجميع رؤساء الطوائف والإخوة المسيحيين في داخل البلاد وخارجها بمناسبة عيد القيامة، متمنيًا دوام الأمان والاستقرار على بلادنا العزيزة، وداعيًا أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض وتأكيداَ لصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعًا.

وثم هنأ المحافظ، حضور قداس الطائفة الانجيلية بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة نائبًا عن المهندس رئيس مجلس الوزراء، كان فى استقباله القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية وعدد من القيادات الدينية ورعاة الكنيسة، مؤكدًا أن الشعب المصري دائمًا نسيج واحد ويد واحدة خلف قيادته السياسية لمساندة الدولة في مشروعاتها التنموية والاقتصادية ومحاربتها للإرهاب والقضاء عليه.