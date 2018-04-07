قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسي السابق، إن دمج الأحزاب السياسية ليس سهلًا وسيأخذ وقتًا كبيرًا، لأنها تتعلق بأمور قانونية وأيديولوجية، حسب تعبيره.

وأضاف «موسى»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم السبت، أن الأحزاب السياسية في مصر لها أيديولوجيات مختلفة، مشيرًا إلى أنه مع فكرة وجود تكتلات أو ائتلافات تعطي قوة الاندماج دون أن يكون هناك اندماجًا قانونيًا.

وأوضح أن الدمج من الممكن أن يُنفّذ مع الأحزاب القابلة للانصهار المتوافقة فكريًا، مستطردًا أن الأحزاب الدينية بعضها قنن أوضاعه، إلا أنه يرفض دخول الدين في منظومة السياسية، لأنه يتسبب في مشاكل كثيرة، لكنه من الممكن أن يتم تصفيتها أو انصهارها في حزب واحد.

وأعرب عن رفضه الدخول مع الأحزاب الدينية في أي ائتلاف أو اندماج، مشددًا على ضرورة تنحية الشخصنة جانبًا أمام فكرة التكتلات الحزبية واجتناب النزاعات لغرض خدمة مصر.

يُذكر أن المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نفى التصريحات المنسوبة له بشأن الإعلان عن 4 أحزاب سياسية جديدة خلال أيام.