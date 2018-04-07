وزيرة التخطيط تبحث مع محافظ البحر الأحمر البدء في تطوير وميكنة مراكز خدمات المواطنين

التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر في اجتماع بمقر وزارة التخطيط لمناقشة استعدادات المحافظة لتطوير وميكنة مراكز خدمة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة للتطوير المؤسسي لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وميكنة الخدمات الحكومية وتفعيل نظام الشباك الواحد لخدمة المواطنين.

وأكدت السعيد خلال الاجتماع أن تطبيق النظام يأتي تباعًا علي مستوي المحافظات لتكون المحافظات الحدودية ومنها الوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر هي التاليه بعد الانتهاء من ميكنة مكاتب إقليم القناة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلي ضرورة البدء في عملية الميكنة بالمحافظة في أسرع وقت تطبيقًا لمبدأ الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والذي يأتي ضمن محاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وأضافت أن الوزارة حريصة علي متابعة التنفيذ وتقديم الدعم اللازم.

وأوضحت السعيد أن المشروع يستهدف فصل مقدم الخدمة عن طالبها مما يحقق مبدأ السهولة واليسر علي الموظف في أداء عمله ومن جهه اخري علي المواطن عند تلقيه الخدمة مؤكدة أن المشروع سيعمل على توفير عديد من فرص العمل أيضاً لعدد من الشباب حيث تم التعاقد مع مجموعات منهم لإدخال بيانات ملفات المواطنين على البرنامج بالمواقع.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع أن المحافظة تستعد للبدء في ميكنة وتطوير مراكز خدمة المواطنين في أقرب وقت بدعم من وزارة التخطيط لتكن محافظة البحر الأحمر نقطة بداية المحافظات الحدودية في تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية بالمراكز.

ويشار إلى أن د.هالة السعيد كانت قد افتتحت المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين بحي أول مدينة الاسماعيلية في فبراير الماضي، كما افتتحت المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة وكلا من مجالس مدن القنطرة غرب، والقنطرة شرق، وفايد والقصاصين وأبوصوير والتل الكبير وعدد (3) أحياء أول وثانِ وثالث لتصبح بذلك محافظة الإسماعيلية من المحافظات الإلكترونية التي تقدم الخدمات الحكومية بشكل مميكن.

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تطوير وميكنة 145 وحدة محلية منهم 52 وحدة تعمل على النظام المركزي وتشمل مدن محافظات القناة إلي جانب 5 ديوان عام محافظة كما تم الانتهاء من تطوير وميكنة 15 مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية بالإضافة إلى إنشاء 22 بوابة إلكترونية للمحافظات.