مصر تدين الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة مصر لاستمرار استخدام العنف والقوة المفرطة من جانب السلطات الإسرائيلية ضد المدنيين العزل، الذين خرجوا في مظاهرات سلمية للأسبوع الثاني على التوالي بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت «الخارجية»، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، على رفض مصر لاستخدام القوة وإزهاق أرواح مدنيين يشاركون في مسيرات سلمية، تطالب بحقوق مشروعة وعادلة للشعب الفلسطيني الشقيق، مطالبة المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، فضلًا عن باقي الحقوق التي أٌقرتها الشرعية الدولية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة أكثر من 1000 آخرين، خلال مسيرات «العودة الكبرى»، التي تم تنظيمها أمس الجمعة.



