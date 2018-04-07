الرباط الصليبي يحرم لاعب منتخب تونس من المونديال

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أثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها التونسي يوسف المساكني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأصيب المساكني خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على السيلية 5 / 2 اليوم السبت في الجولة الاخيرة من منافسات الدوري القطري.

وبهذه الإصابة تأكد غياب يوسف المساكني عن المشاركة مع المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم التي ستقام بروسيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين.

ويلعب المنتخب التونسي في المجموعة السابعة مع منتخبات بلجيكا وبنما وإنجلترا.

ويعول منتخب تونس بشكل كبير على مهارات المساكني الذي كان له دور كبير في مشوار التصفيات للمونديال.

وقال مدرب تونس نبيل معلول في وقت سابق إن غياب المساكني عن المنتخب بمثابة غياب ليونيل ميسي عن منتخب الأرجنتين أو كريستيانو رونالدو عن منتخب البرتغال.