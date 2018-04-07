أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء استلام القمح من المزراعين منتصف أبريل الجاري، مشيرة إلى استعداد الجهات المسوقة الثلاث (الشركة القابضة للصوامع، والقابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري) لاستلام الأقماح في المناطق المخصصة لذلك.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن الأسعار الرسمية للقمح لم تعلن بعد، موضحة أن وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي ووزير الزراعة عبدالمنعم البنا سيقدمان تقريرا بالأسعار المقترحة على رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي الأربعاء المقبل.

وشددت الوزارة على أن أي أسعار يتم تداولها في وسائل الإعلام ليست أسعار رسمية، وتهيب (التموين) بكافة وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر أي معلومات تخصها أو الجهات التابعة لها، مشددة على أن أسعار توريد القمح المحلي سيتم إعلانها من مجلس الوزراء.