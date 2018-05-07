قال المخرج عمرو سلامة، مخرج العمل التليفزيوني «طايع»، الذي سيتم إذاعته خلال الموسم الرمضاني، إنه لم ينته بعد من تصوير المسلسل، الذي ربما تمتد عملية تصويره لبعض أيام من شهر رمضان.



وأضاف «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، أمس الأحد، أن قصة المسلسل مختلفة، وهي ما شجعته على قبول إخراج هذا العمل، الذي يعد الأول له في مجال الدراما، بقوله: «كنت بخاف أعمل مسلسلات، بس القصة دي متتسابش».



وتابع أن هناك فارق كبير بين تجربة إخراج السينما وإخراج التليفزيون، موضحًا أنه لم يكن يتخيل أن تكون التجربة التليفزيونية بهذه الصعوبة.



وأشار إلى كثرة المشاهد الخارجي، قائلًا: «بدأنا تصوير منذ 11 أسبوعًا، لم نصور سوى 11 يومًا فقط بالاستديوهات الداخلية، فمعظم المشاهد تم تصويرها بالشوارع والصحراء».



ويشارك مسلسل «طايع»، في الموسم الرمضاني الذي سيبدأ في النصف الثاني من الشهر الجاري، والعمل من بطولة صبا مبارك، عمرو يوسف، عمرو عبد الجليل، وتأليف خالد دياب، وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج هشام تحسين.



