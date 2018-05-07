اجتماع طارئ لمجلس جامعة بني سويف لمناقشة أزمة كلية العلوم الطبية

عقد مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، اجتماعا طارئا، لمناقشة أزمة كلية العلوم الطبية التطبيقية.



وقالت الجامعة، في بيان صحفي، إن الاجتماع أكد أن اللائحة الأساسية لكلية العلوم الطبية التطبيقية هي اللائحة المعمول بها حاليًا ولم يطرأ عليها أي تغيير، وأن التوصيف الوظيفي لخرجي كلية العلوم الطبية التطبيقية من اختصاص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة الصحة، ولا شأن للجامعة التي يقتصر دورها على الناحية التعليمية والتدريبية ومنح الدرجة العلمية.



كما أكدت الجامعة أن البيان الصادر من المجلس الأعلى للجامعات ولجنة فض القطاع الطبي بما تضمنه من التأكيد على أن الكلية تمنح درجة بكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية "شعبة التخصص"، وأن التوصيف الوظيفي كما هو وارد من التنظيم والإدارة طبقًا لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 93 لسنة 2015 وهو أخصائي "شعبة التخصص"، وأن سنة الامتياز إجبارية للحصول على درجة البكالوريوس وليست اختيارية أو تم إلغائها.



وشدد مجلس الجامعة على ضرورة انعقاد الامتحانات في جميع الكليات في مواعيدها المحددة سلفًا والالتزام بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة على كل من يتغيب عن الامتحانات أو يرتكب غشًا أو يحدث شغبًا أثناء انعقادها.



كما أكد الاجتماع تطبيق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المكملة على كل من يرتكب فعلاً مخلاً بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية أو تعطيل الدراسة أو التحريض عليها أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات أو يخل بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له أو اتلاف المنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها أو الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.



وأشار مجلس الجامعة إلى ضرورة الفصل بين المطالب المهنية وسير وانتظام العملية التعليمية، والتأكيد على أن الجامعة تقف على الحياد تجاه أي مشكلة تخرج عن نظام العملية التعليمية وأن الجامعة لا تنحاز في هذا الصدد لأي جهة أو نقابة، والتأكيد على تفعيل دور لجنة الأزمات.



وناشد مجلس الجامعة الطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تؤثر عليهم وعلى تحصيلهم.