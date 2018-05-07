عمرو أديب: وزير التعليم يواجه حربا ضروسا بسبب المنظومة الجديدة

علق الإعلامي عمرو أديب، على حالة الهجوم التي شهدها البرلمان، أمس الأحد، خلال اجتماع الدكتور طارق شوقي وزير التعليم مع أعضاء لجنة التعليم بالمجلس؛ لمناقشة تطبيق المنظومة التعليمة الجديدة، قائلًا: «إحنا مكنش عندنا تعليم جيد، والراجل عليه حرب ضروس».



وأضاف في برنامجه «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON »، أمس الأحد، أن قضية التعليم قضية محورية، وكان يجب إذاعة المناقشة بين الوزير وأعضاء المجلس للمواطنين، معقبًا: «إحنا بنشوف جلسات مجلس النواب تسريب حد ماسك موبايل وبيصور».



وتابع أنه كان يجب أن يكون هناك رئيس للجلسة لترتيب إدارة الحوار بين الوزير وأعضاء المجلس، مشيرًا إلى تنظيم جلسة استماع مؤسس موقع «الفيسبوك» مارك زوكربيرج في الكونجرس الأمريكي، وإعطاء مهلة 4 دقائق لكل عضو في الكونجرس لمناقشة زوكربيرج.



واجتمع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أمس الأحد، مع أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب؛ لمناقشة آليات تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة.



