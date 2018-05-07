إصابة 3 أشخاص في مشاجرة داخل مستشفى كفر الدوار

أعلنت مديرية أمن البحيرة، اليوم، عن إصابة 3 أشخاص في مشاجرة؛ بسبب مشادة بينهم لرغبتهم في الدخول إلى أحد غرف العيادات بمستشفى كفر الدوار بصحبة حالة مرضية من أقاربهم، ومنعهم من قبل موظفان، وقام على إثرها الطرفان بالتعدي على بعضهما بالضرب وإحداث الإصابات.

تلقى اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد عادل محبوب مأمور قسم كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة كفر الدوار من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين مستشفى كفر الدوار الشاملة العام دائرة القسم، بوقوع مشاجرة بين كل من طرف أول «سامي.ر» 28 عاما، حلاق مقيم قرية زهرة مركز كفر الدوار، مصاب بكدمات وسحجات بالوجه.

وطرف ثاني «أحمد.ص» 30 عاما، مصاب بكدمات وسحجات، و«علي.ع» 29 عاما، مصاب بجرح في الشفة وكدمة بالعين اليسرى، موظفان إداريان بالمستشفى، بسبب حدوث مشادة بينهما لرغبة الأول الدخول إلى أحد غرف العيادات بالمستشفى صحبة حالة مرضية من أقاربه، ومنعه من الموظفان المذكوران، قام على إثرها الطرفان بالتعدي على بعضهما بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها.

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المستشفى من ضبط المتهم المذكور، وانتقل المقدم حسام أبو وافية، والنقيب أحمد البرعي، وبسؤال الطرفين قرروا بمضمون ماتقدم. تحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.