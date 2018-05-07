سيكون حضور السينما التونسية متميزا في الدورة الحادية والسبعين لمهرجان كان السينمائي من خلال موعدين مهمين الأول في افتتاح نصف شهر المخرجين، يوم الأربعاء 09 مايو، بعرض أربعة أفلام أنجزها مخرجون تونسيون في تجاربهم الأولى في إخراج فيلم روائي بالاشتراك مع أربعة مخرجين أجانب لا يعرفون شيئا عن تونس، والموعد الثاني سيكون يوم 13 مايو مع عرض فيلم "ولدي" للمخرج محمد بن عطية في قسم "نصف شهر المخرجين".

الأفلام كان قد تم عرضها عرضا خاصا بقاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة بحضور منتجيها "درة بوشوشة"، "الحبيب عطية" و"عماد مرزوق" ومديرة المركز الوطني للسينما والصورة "شيراز العتيري" إلى جانب الممثلة "أنيسة داود" مخرجة أحد هذه الأفلام وعدد من الصحفيين والنقاد وتقنيي الصورة.

وقالت درة بوشة إن السينما التونسية تفتخر بافتتاح "نصف شهر المخرجين" في الدورة الحادية والسبعين لمهرجان كان السينمائي مؤكدة أن العمل على برنامج "تونس فاكتوري 2018" انطلق منذ الدورة الماضية لمهرجان كان السينمائي مع "دومينيك ويلنسكي" راعية هذا البرنامج وأنه تم اختيار أربعة مخرجين من تونس يشتغلون على مشاريع أفلامهم الروائية الطويلة الأولى وكانت الرهانات كثيرة أمام هؤلاء المخرجين الأول هو اشتغالهم مع مخرجين أجانب لا يعرفون عنهم شيئا كما يجهل هؤلاء المخرجون تونس والثاني هو تصوير الأفلام في خمسة أيام فقط وتركيبها في خمسة أيام وكان على المنتجين توفير شروط تنفيذ الأفلام دفعة واحدة لأنها صورت في وقت واحد.

يتضمن برنامج "تونس فاكتوري 2018" أربعة أفلام هي: "قانون الصمت" لمريم الفرجاني التي اكتشفها الجمهور ممثلة في فيلم "على كف عفريت" للمخرجة "كوثر بن هنية" واشتغلت على هذا الفيلم مع المخرج الفرنسي من أصول جزائرية "مهدي همنان"، "ليالي ليلى" للمخرج "إسماعيل" واشتغل عليه مع المخرجة الإيرانية "فاطمة أحمدي" وهو من بطولة "ريم بن مسعود"، "العصفور الأزرق" لرفيق عمراني وتعاون فيه مع المخرجة السيريلانكية "سوبا سيفاكوماران" والفيلم الرابع لأنيسة داود بعنوان "خوذوا عيني" واشتغلت عليه مع المخرج "أبوزار آميني" من أفغانستان.

أربعة أفلام تونسية قصيرة أنجزت ضمن برنامج "تونس فاكتوري 2018" ستفتتح قسم "نصف شهر المخرجين" يوم الأربعاء 09 ماي 2018 وهي تجربة ستفتح آفاقا للسينما التونسية إنتاجا وتوزيعا وعرضا.

يذكر أن هذه الأفلام ستعرض تجاريا في تونس بالتزامن مع الأول في مهرجان كان السينمائي في عدد كبير من القاعات بالعاصمة وبمختلف أنحاء البلاد.