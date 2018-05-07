حملة نظافة لرفع القمامة والمخلفات المتراكمة ببعض مراكز الشرقية

أصدر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، تعليمات مُشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرور تكثيف أعمال النظافة والتجميل وتقسيم العمل على ثلاث ورديات على مدار اليوم؛ لرفع القمامة من الشوارع وخلق جو صحي وبيئي مناسب للمواطنين.

وفي هذا الإطار، ذكرت المحافظة، في بيان رسمي، اليوم الإثنين، إن رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، شنت حملة نظافة لرفع القمامة والمخلفات المتراكمة والأتربة بالوحدات المحلية بـ«بردين، والزهراء، وبيشه فايد، وبني عامر، وبهنباي»، ونقلها إلى الأماكن المخصصه لها خارج المنطقه السكنية.

كما رفعت الحملة، كفاءة ونظافة طريق «الزقازيق- بلبيس»، ودهان الكوبري العلوى بقرية «بُردين»، فيما استجابت رئاسة المركز لشكوى أهالي قرية «الزند» التابعة للوحدة المحلية بالزنكلون بسبب تهالك أعمدة الكهرباء بالقرية، حيث تم إصلاح الأعمدة المتهالكة وزرع أعمدة جديدة.

وشنت رئاسة حي أول الزقازيق حملة نظافة ورفع للقمامة بعدد من الأماكن، أبرزها قطعة الأرض الفضاء «خرابة أبو الغيط»، وشارع «عمر بن عبد العزيز»، وميدان «سفينكسط»، بالإضافة إلى صيانة ودهان أعمدة الإنارة.

ونفذت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد، حملة نظافة ورفع الإشغالات الموجودة بشوارع «بورسعيد- الجيش- الجلاء- أبو حماد البلد»، وإزالة حالة تعدي بالبناء المخالف بنطاق الوحدة المحلية بقرية «العباسة»، عبارة عن أعمدة خرسانية وسملات، بالإضافة إلى إزالة المشاتل المخالفة والمنزرعة بطريق الوحدات المحلية بحطيط والحلمية بإجمالي مساحة 22 قيراطا و16 سهما.

كما شنتت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية حملة لإزالة 3 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية التابعة للوحدة المحلية بكفور نجم على مساحة 979 مترا مربعا، كما توجهت حملات الإزالات إلى قرية «شلشلمون» بمنيا القمح لإزالة 6 تعديات مخالفة على مساحة 850 مترا مربعا.