السودان والإمارات يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات

بحث وكيل وزارة الخارجية السوداني السفير عبدالغني النعيم، مع السفير محمد شرف مساعد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة للشئون الاقتصادية والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال «النعيم» خلال اللقاء الذي أقيم اليوم الإثنين بالخرطوم، إن الزيارة تأتي في توقيت مهم تشهد فيه علاقات البلدين نموًا مضطردًا، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، موضحا أن طموح قيادتي البلدين يسعى نحو مزيد من التعاون وتبادل الاستثمارات لمنفعة الشعبين.

وقدم النعيم، للوفد الإماراتي، شرحاً وافياً للأوضاع في السودان، مشيراً للتطورات الإيجابية على صعيد دارفور، ومستوى الاستقرار السياسي في ظل حكومة الوفاق الوطني القائمة التي تمثل إحدى ثمار مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عمر البشير.

واستعرض النعيم، فرص ومجالات الاستثمار المتاحة بالسودان في مختلف المجالات، منوهاً لمبادرة الرئيس السوداني بشأن الأمن الغذائي، وحجم الموارد المتوفرة للاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، موجها الشكر لدولة الإمارات على مواقفها الداعمة والمساندة للسودان في مختلف المجالات.

من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الإماراتي، إن الزيارة تأتي في سياق جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مبرزا أن قيادة دولة الإمارات تتطلع إلى بحث فرص للاستثمار المتبادل لمنفعة شعبي البلدين وتبادل التجارب والخبرات في المجالات الاقتصادية والفنية، مؤكداً حرص بلاده على العمل سوياً من أجل استكشاف مزيد من فرص الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.