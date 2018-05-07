ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السنترالات

ألقى رجال مباحث النقل والمواصلات القبض على تشكيل عصابى تخصص في سرقة البطاريات الخاصة بالسنترالات، وأمر اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل، إحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق.



كان قسم شرطة القطامية، تلقى بلاغًا من أحد المواطنين بسرقة عدد من البطارية الخاصة بكبائن MSAN التابعة لسنترال القطامية، تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث الإدارة وشرطة الاتصالات وأسفرت جهود فريق البحث أنً وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص في سرقة مهمات الشركة المصرية للاتصالات من داخل كبائن MSAN المملوكة للشركة، وهم: «أ. ش»، 32 عامًا، سائق، و«أ. ع»، 30 عامًا، نقاش، والسابق اتهامه في 4 قضايا، بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما واقعة سرقة 4 كبائن منهم اثنين غير مبلغ بسرقتهم وحصولهم على 16 بطارية منذ شهرين.



وقال المتهم الأول إنه تحصل على مفتاح الكبائن من «م. ع» والمحبوس حاليا في قضية جنح قسم شرطة النزهة سرقة بطاريات، كما اعترف بالتصرف في المسروقات بالبيع لـ«ع. م»، 36 عامًا، تاجر خردة، والسابق اتهامه في 8 قضايا ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية جنايات مركز شرطة منفلوط بالسجن لمدة 3 سنوات، بإرشاد المتهمين تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بقيامه بشراء عدد من البطاريات منهما مقابل 500 جنيه للواحدة، وأرشد عن 12 بطارية منهم 8 بطاريات صغيرة الحجم و4 بطاريات كبيرة الحجم، واعترف بتكسير باقي البطاريات وإعادة بيعها كخردة لمصانع البطاريات لإعادة تدويرها.