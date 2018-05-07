• أصحاب المصالح الشخصية يهاجمون المنظومة الجديدة بشكل منظم



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن أساس مشكلة سوء فهم المنظومة التعليمية الجديدة هو الخوف من التغيير، والاكتفاء بالنمط المتبع للعملية التعليمية القديمة، معقبًا: «مفيش بذل جهد من الناس عشان تفهم النظام الجديد، و85% من المشكلة حول النظام تتعلق بالفهم والإدراك والخوف».



وأوضح «شوقي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أمس الأحد، أن هناك مجموعة من أصحاب المصالح الشخصية يهاجمون النظام الجديد بشكل منظم، مشيرًا إلى أن هناك 13% فقط من المدارس التجريبية واللغات والخاصة والدولية تقدم خدمة جيدة للطالب، و87% من أصل 22 مليون طالب لا يحصلون على أي خدمات تعليمية.



وأضاف أن وزارة التعليم لا يتاح لها التحدث بالشكل الكافي عن المنظومة التعليمية الحديثة، متابعًا: «الهجوم كثير جدًا عكس ما توقعته في حياتي، كما لو كنا بنعمل حاجة وحشة، وإحنا بنعمل حاجة إضافية ماتخوفش خالص يمكن الطريقة اللي وصلت بيها للناس غلط إحنا مش شاطرين في الإعلام».



وتابع أن المنظومة لا تستهدف تغيير 12 عامًا دراسية في وقت واحد، بل تعمل على تغيير مرحلة kg1 و kg2 والصف الأول الابتدائي بالإضافة للصف الأول الثانوي بواقع 2500 مدرسة كمرحلة أولى والإبقاء على باقي السنوات الدراسية، موضحًا أن الوزارة تقوم بالتطوير التدريجي للمنظومة التعليمية؛ لتحقيق الاستفادة القصوى للطالب.



