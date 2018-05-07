بوتين يؤدي اليمين رئيسا لروسيا لولاية رابعة

من المقرر أن يؤدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية لفترة ولاية رابعة وذلك بعد فوزه بنسبة قياسية بلغت 76.7% خلال الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي جرت في مارس الماضي.



وتمت دعوة حوالي 5000 ضيف لحضور مراسم أداء اليمين في الكرملين في موسكو.



وأمضى بوتين بالفعل 18 عاما في السلطة. وتجنب الحظر الدستوري على تولى الرئاسة لأكثر من ولايتين متتاليتين من خلال تولي منصب رئيس الوزراء خلال الفترة بين عامي 2004 و2008.



وألقت أعمال العنف ومظاهرات المعارضة مطلع الأسبوع الجاري، بظلالها على مظاهر أداء اليمين. وتم اعتقال حوالي 1600 من مؤيدي زعيم المعارضة الروسية اليكسي نافالني في جميع أنحاء البلاد.



يذكر أنه تم الإفراج عن نافالني خلال الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة يوم الجمعة المقبل متهمًا بتنظيم فعالية شعبية دون الحصول على تصريح ومقاومة قوات الشرطة فيما لا يزال المئات رهن الاحتجاز.