وزير التموين: زيادة المعروض من السلع بنسبة 150% استعدادا لرمضان

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن استهلاك المواطنين في شهر رمضان يزيد بنسبة 30% في شهر رمضان، ما يستدعي زيادة المعروض منها، وتوفير أكثر من الاحتياجات بنسبة 150% من السلع الأساسية.

وأضاف «المصيلحي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أن الوزارة تستهدف زيادة المعروض من السلع بأسعار جيدة لكبح جماح المغالاة وضبط السوق، لافتًا إلى اهتمام الوزارة بالرقابة على الأسواق، فضلًا عن الاحتياطات من السلع الأساسية بما يكفي 3 إلى 4 أشهر.

وتابع: «الشركات المصنعة تكون على معرفة بأن هناك احتياطي يكفي 4 أشهر، وبذلك لا يحاول أي منهم حجب أي سلعة»، مضيفًا أن هناك 6 آلاف منفذ بيع رسمي ثابت موزعين على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى اتفاق الوزارة مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمصنعين بعرض السلع في معرض «أهلًا رمضان»، بسعر الجملة وأقل من ذلك بـ5% إلى 8%، موضحًا أن المعرض سيشهد 114 سلعة مختلفة.

وأوضح أنه سيتم إقامة 156 منفذ ثابت لمعرض أهلًا رمضان في المحافظات، بالإضافة إلى 1000 عربة متحركة محملة باللحوم والدواجن والنواشف، تمر على القرى وتعمل بطريقة «سوق اليوم الواحد».

ولفت إلى إقامة معرضين «أهلًا رمضان»، في مدينتي العريش وبئر العبد، لتوفير الاحتياجات من السلع لأهالي سيناء، موضحًا أن هناك تعاون من كل الجهات لتوفير السلع للمواطنين بأسعار جيدة.