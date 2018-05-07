ضبط وكيل مكتب بريد بالفيوم اختلس 2 مليون جنيه من حساب العملاء

ألقت مباحث البريد القبض على وكيل مكتب بريد بالفيوم لاختلاسه 2 مليون جنيه من حساب التوفير لبعض عملاء المكتب، وأمر اللواء قاسم حسين، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.



وكانت معلومات وردت لفرع مباحث البريد بشمال الصعيد بوجود تلاعب بحسابات التوفير بمكتب بريد سرسنا، بإجراء التحريات والفحص أكدت صحة ما ورد من معلومات باستيلاء «م. س» 31 عاما، وكيل المكتب 2 مليون جنيه من حساب التوفير لبعض عملاء المكتب محل عمله عن طريق التلاعب علي الحاسب الآلي بإثبات عمليات سحب على غير الحقيقة والاستيلاء على المبلغ دون وجه حق.