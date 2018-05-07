«تعليم النواب»: لا يمكن تنفيذ المنظومة الجديدة إلا بموافقة المجلس

قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن المجلس جزء من الدولة، وهو المسؤول الأول عن التشريعات التي تطبق فيها، متابعًا أنه يجب إنشاء حوار مجتمعي شامل قبل البدء في تنفيذ المنظومة التعليمية الجديدة.

وأضاف «شيحة» في لقائه ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى، مساء الاثنين، أن البرلمان لم يناقش تفاصيل المنظومة التعليمية التي طرحها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، متابعًا أن المجلس يحرص على نجاح وزير التعليم، ويسعى لضمان نجاح المنظومة التعليمية الجديدة.

وأوضح أن وزير التعليم طلب مهلة لتقديم ملف متكامل بنظام التعليم الجديد، ووعد بطرح المشروع للنقاش مع المؤسسات التعليمية المختلفة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تنفيذ المنظومة التعليمية الجديدة قبل موافقة البرلمان.

وتابع أن المعلم يعد العامل الأساسي لنجاح المنظومة الجديدة، والتطوير في السنوات السابقة كان يقتصر على التدريب الورقي فقط، معقبًا: «المعلم بيعاني من ضعف المرتبات ومخاطر كتير في المنظومة التعليمية، ولازم نعالج ده قبل التطوير العملي».

وأشار إلى توقيع 300 نائب برلماني على طلب لإضافة 62 مليار جنيه على ميزانية التعليم في موازنة العام الجديد؛ لزيادة مرتبات المعلمين وتطوير المنظومة، بشرط إجماع باقي المجلس، مضيفًا أنه لا يتعارض مع التطوير العملي للمعلمين في المنظومة الجديدة.

واستطرد أن مصر ليست بحاجة إلى قرض صندوق النقد الدولي، والذي يصل لـ500 مليون دولار لتطوير التعليم، متابعًا: «مصر دولة تلتهم القروض، والدين العام مرتفع، ولا يجب أخذ قروض لتطوير التعليم والصحة، وممكن نكتفى بالموارد المتاحة، ومصر أخذت 500 مليون دولار معونة أمريكية لتطوير التعليم منذ 2002 لـ2009، إيه الاستفادة اللي عادت علي التعليم؟».