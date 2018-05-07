وكيل «المعلمين» حول «التعليم الجديد»: لسنا ضد التطوير لكن نتشكك في آليات التنفيذ

قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، إن منظومة التعليم الجديدة التي طرحها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لا يمكن رفضها من الأساس، فجميع الشعب المصري مع فكرة التطوير، لكن هناك تشكك وخوف من آليات التنفيذ.

وأضاف «شاهين»، في تصريحات لـ«الشروق»، أن التخوف الذي يحيط دائما بمنظومة التعليم الجديدة يكمن في عدم تدريب المعلمين حتى الآن، الذين سيُدرسون هذا النظام لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والصف الأول الثانوي، ذاكرا أنه من حق الطلاب الذين سيتعملون على هذا النظام الجديد أن يتوفر لهم معلمين متدربين بشكل جيد على هذا النظام، حتى يستطيعوا أن يوصلوا فكرة بشكل جيد كما هو مطلوب.

وطالب بأن يشمل النظام التعليمي الجديد النظر إلى المعلم وأهمية إعطائه ما يكفيه ماديا حتى يستطيع أن يؤدي دوره المنوطه به على أتم وجه، قائلا إن أكثر ما يثير القلق بين المعلمين وأولياء الأمور هو تحويل المدارس الرسمية للغات «التجريبية»، إلى الدراسة باللغة العربية بدلا من الإنجليزية في المرحلة الابتدائية.

وأوضح أن وزير التربية والتعليم، أرجأ مسألة تطبيق تحويل هذه المدارس للغة العربية لعام 2019، قائلا: «ربما يتراجع عن قراره قبل تطبيقه».

وأضاف أن المشكلة الحقيقة في تحويل المدارس الرسمية للغات للغة العربية تكمن في استغلال المدارس الخاصة لهذا الأمر ورفع مصروفاتها؛ لأن هناك أولياء أمور سيلجأون إلى المدارس الخاصة خوفا من تطبيق النظام الجديد على أبنائهم، أو لرغبتهم في دراسة أبنائهم باللغة الإنجليزية، مؤكدا أن هذا الوضع ينطبق عليه نظرية العرض والطلب.