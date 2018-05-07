السعودية تعلن مقتل أحد المطلوبين المشاركين في قتل 4 من رجال الأمن

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، مقتل أحد المطلوبين المشاركين في قتل أربعة من رجال الأمن في منطقة عسير بجنوب غرب المملكة الشهر الماضي.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن التركي، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، قوله "إن قوات الأمن رصدت وجود المطلوب للجهات الأمنية خالد محمد علي الشهري (سعودي الجنسية) في منزل ذويه بقرية الوهدة في محافظة النماص، جنوب غرب المملكة".



وأضاف البيان أن رجال الأمن قاموا مساء السبت، بمحاصرة الشهري وعند وتوجيه النداءات له بتسليم نفسه رفض الاستجابة وهاجم رجال الأمن بسلاح أبيض كان بحوزته فتم التعامل معه وفق مقتضيات الموقف وتحييد خطره مما نتج عنه إصابته ووفاته بعد نقله للمستشفى".



وأوضح البيان أن الشهري شارك في مقتل أربعة من رجال الأمن في التاسع عشر من الشهر الماضي أثناء أداء عملهم في نقطة تفتيش أمنية على طريق عرقوب الواصل بين محافظتي المجاردة وبارق، في منطقة عسير، مشيرًا إلى أن رجال الأمن تعرضوا لإطلاق نار من مصدر مجهول في حينه".