نفى الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، ما تردد حول أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم اتخاذها كانت بسبب ضغط من صندوق النقد الدولي.

وقال «الجارحي»، في تصريحات لبرنامج «كل يوم»، الذي يعرض على فضائية «ON E»، مساء الاثنين، «صندوق النقد لم يضغط علينا لاتخاذ أي قرار، بل على العكس فقد ذهبنا إليه ببرنامج وطني خالص، تضمن إجراءات مقترحة من الحكومة المصرية نفسها».

وأوضح أن «التخلص من دعم الطاقة بشكل تدريجي على مدار خمس سنوات كان فكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ اللحظة الأولى لتوليه رئاسة مصر، وقانوني القيمة المضافة والخدمة المدينة يتم مناقشتهما منذ فترة طويلة».

وأكد ثقة صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري، قائلًا: «الصندوق جهة تقيم اقتصادات العالم، ولديه أموال يقرضها للدول، وقبل أن يقوم بذلك لابد وأن يكون على ثقة من قدرة الدولة على سداد هذه الأموال في تاريخ استحقاقها».