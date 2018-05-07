الأهلي يواجه الزمالك في المباراة الفاصلة لتحديد بطل دوري اليد

يلتقي اليوم فريق كرة اليد بالنادي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في المباراة الفاصلة لتحديد بطل النسخة الحالية من الدوري المصري، في تمام الساعة السادسة مساء على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

كان فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك قد فاز مساء السبت على الأهلي بنتيجة 18 /17 في نهائي دوري المحترفين، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وبهذه النتيجة لجأ الفريقان لخوض مباراة فاصلة خلال 72 ساعة لتحديد اللقب، والتي تحدد موعدها بشكل نهائي في ظل التساوي فى النقاط برصيد 29 نقطة لكل منهما. وكانت مواجهة الدورة المجمعة الأولى من النهائيات قد شهدت فوز الأهلي بنتيجة 21 / 18.

وحقق أبناء ميت عقبة الفوز للمباراة الثانية على التوالي في مواجهة الأهلي بعد التغلب عليهم 20-21 في لقاء السوبر الإفريقي والذي أقيم بالقاهرة أبريل الماضي، ما يجعل العامل النفسي للفريق الأبيض أفضل من منافسه الأحمر.

ويسعى أبناء القلعة الحمراء إلى تحقيق الفوز للثأر من خسارة السوبر أمام الفريق الأبيض، كذلك تحقيق اللقب الثاني بعد أيام من تحقيق الفريق الأحمر لقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وحصد طلائع الجيش المركز الثالث رغم الخسارة في مواجهة سبورتنج 29-28 بعد مباراة مثيرة في الدقائق الأخيرة، ليحتل الفريق السكندري المركز الرابع

يذكر أن اتحاد كرة اليد قد قرر إقامة مباريات الدور ربع النهائي من كأس مصر يوم الحادي عشر من مايو الجاري، وتقام مباراتي نصف النهائي يوم 14من نفس الشهر، على أن تقام المباراة النهائية يوم 15.