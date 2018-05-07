طاهر أبو زيد يطعن على ترشح توفيق عكاشة لرئاسة جمعية الإعلاميين الشبان

أقام طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار وزير الإسكان بقبول أوراق ترشح توفيق عكاشة لرئاسة مجلس إدارة الجمعية المصرية للإعلاميين الشبان.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٣٩١٩١ لسنة ٧٢ قضائية كل من وزير الإسكان ورئيس الهيئة العامة للجمعيات التعاونية.

وذكرت الدعوى أن الإعلامى توفيق عكاشة يشغل حاليا منصب رئيس الجمعية، وصدرت ضده أحكام نهائية باته بتزويره لشهادة الدكتوراه.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشح عكاشه لجمعية الاعلاميين.

جاء ذلك بعدما تقدم أبو زيد، بشكوى إلى النائب العام بشأن أكبر عملية فساد وإهدار مال عام وتربح واختلاس خلال السنوات الماضية لقطعة رقم 10 بامتداد التوسعات الشرقية أمام مدينة مبارك التعليمية بـ 6 أكتوبر.

تقدر قيمة الأرض السوقية "مليار جنيه مصر"، والمخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الجمعية المصرية للإعلاميين الشباب وأسرهم والمسجلة برقم 912 لسنة 2006، والتي يرأس مجلس إدارتها توفيق يحيى إبراهيم عطية عمر عكاشة وشهرته " توفيق عكاشة" صاحب قناة الفراعين .

أوضحت الشكوى أن الإعلامي توفيق عكاشة وأعضاء مجلس الإدارة حققوا مكاسب شخصية وحصلوا على أراضي وفيلات وأملاك بدون وجه حق، بالإضافة لاستغلال أموال الجمعية لحسابهم وإهدار المال العام وتحصيل مبالغ من الأعضاء تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، حيث قاموا باستغلال كل هذه المبالغ والمدفوعات ووضعوها لحساباتهم الشخصية الخاصة بالبنوك بعيداً عن حساب الجمعية الرسمي، وذلك للعبث بأموال الجمعية