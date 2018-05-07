محافظ أسيوط: غرفة عمليات مركزية لمتابعة وفرة السلع في الأسواق خلال رمضان

قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، إن المحافظة استعدت لاستقبال شهر رمضان الكريم باتخاذ عدة إجراءات لضمان تأمين احتياجات المواطنين، والذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك الغذائي والمرافق، مشيرا إلى عقده اجتماعا مساء الأحد؛ لمناقشة الاستعدادات ومواجهة أية طوارئ وأحداث، وذلك بحضور جميع وكلاء الوزارات ورؤساء الشركات ومدير الأمن اللواء جمال شكر.

وناقش الاجتماع توفير جميع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مناسبة وزيادة حصة اسطوانات البوتاجاز بواقع 15% إضافة إلى مواجهة أية تجارة سوق سوداء خاصة بأمن المواطن الغذائي.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة؛ لمتابعة وفرة كافة السلع في الأسواق لاستشعار بالإضافة إلى غرف عمليات أخرى بمديرية التموين وإدارات التموين بالمراكز تقوم بنفس المهام.

وقال «الدسوقي»، في بيان اليوم الإثنين، إنه قرر تكثيف الرقابة المستمرة على الأسواق والقيام بحملات صباحية ومسائية من مسؤولي التموين والوحدات المحلية؛ لضمان سلامة السلع والمنتجات المعروضة بالأسواق ووصول منتجات الدعم لمستحقيها كالمواد البترولية واسطوانات البوتاجاز والخبز وبالأسعار المقررة والجودة المناسبة.

وذكر أنه كلف اللجان التموينية بالمرور على المطاحن والمخابز لضمان إنتاج دقيق مطابق للمواصفات وإنتاج رغيف خبز جيد؛ للقضاء على الفساد وتجار السوق السوداء واحتكارهم بعض السلع خلال شهر رمضان، موضحا أن أجهزة المحافظة قادرة على التصدي للمتاجرين بالمواطنين.

وفي نفس السياق، قال محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين، إنه عقد اجتماع مع مديري الإدارات ومفتشي الرقابة التموينية تضمن عرض المشاكل والحلول التي تواجه كل مركز أو مدينة خلال أيام رمضان، معلنا عن توافر الدقيق البلدي المدعم 82% المربوط على المخابز والمستودعات التموينية باستمرار بالرصيد لمدة 4 أيام خلاف يوم الصرف بكافة المطاحن.