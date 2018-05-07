وزير خارجية لبنان: إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية خلال يومين

قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، جبران باسيل، إن النتائج النهائية للانتخابات النيابية ستعلن خلال يومين، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل اليوم الاثنين.

وأعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني، نهاد المشنوق، في مؤتمر صحفي، مساء أمس الأحد، أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات النيابية بلغت 49.2%.

وأظهرت النتائج الأولية غير الرسمية أن الثنائي الشيعي «حركة أمل، وحزب الله»، فازا بكل المقاعد النيابية الشيعية في لبنان وعددها 27 مقعدًا.

وانتهت العملية الانتخابية في لبنان، في الساعة السابعة مساء أمس الأحد؛ لاختيار 128 نائبًا، يمثلون اللبنانيين لمدّة أربعة أعوام في البرلمان.