قال محمد سويد، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة استعدت لشهر رمضان المقبل منذ 4 أشهر، موضحًا أنها تعلمت من تجارب سيئة في أعوام ماضية، حسب تعبيره.



وأضاف «سويد»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يطلب تقارير شبه يومية عن استعدادات الوزارة لشهر رمضان، متابعًا أن دور الحكومة لم يعد يقتصر فقط على الرقابة، وإنما شمل توفير السلع؛ حتى لا تطلب من الآخرين أن يقوموا بذلك الدور.



وأوضح أنه تم تقوية الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التي تعد من أكبر الشركات في مصر؛ لتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، بحيث تكون هناك السلع المخزنة بسعر ثابت لمدة 4 أشهر، وبالتالي يتم ضمان عدم زيادة الأسعار.



واستطرد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تمثلت حول ضرورة وجود احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية المتوازن مع الاحتياطي الاستراتيجي النقدي، حسب قوله.



يُذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدأت في صرف المقررات التموينية عن شهر مايو لنحو 70 مليون مواطن مقيدين على 20 مليون بطاقة تموينية بإجمالى كميات تبلغ قيمتها 3.5 مليار جنيه.



